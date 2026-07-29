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Джулию Робертс впервые за долгое время засняли с 21-летней дочерью Хейзел

58-летнюю актрису впервые за долгое время засняли вместе с 21-летней дочерью
Джулия Робертс с дочерью
Джулия Робертс с дочерьюИсточник: Legion-Media

В сети появилось редкое фото 58-летней Джулии Робертс с 21-летней дочерью Хейзел. Папарацци засняли актрису во время прогулки по территории спа-отеля в Айдахо, где недавно прошла свадьба ее племянницы Эммы Робертс. Мать и дочь неспешно гуляли по комплексу, продолжая семейный отдых после звёздной церемонии.

Джулия Робертс много лет последовательно оберегает личную жизнь детей и почти не показывает их публично или в соцсетях, поэтому совместные выходы Хейзел и знаменитой матери остаются большой редкостью. Единственный крупный выход дочери на красную дорожку состоялся еще в июле 2021 года на Каннском кинофестивале — тогда Хейзел появилась в сопровождении отца, оператора Дэниела Модера, который представлял фильм, снятый им.

У Джулии Робертс и Дэниела Модера трое детей: близнецы — дочь Хейзел и сын Финнеас — и младший сын Генри, которому 19 лет. В одном из редких интервью в 2025 году актриса признавалась, что они с мужем были для детей «строгими родителями», стараясь обеспечить им максимально нормальное детство вдали от лишнего внимания прессы и поклонников.