Джулия Робертс много лет последовательно оберегает личную жизнь детей и почти не показывает их публично или в соцсетях, поэтому совместные выходы Хейзел и знаменитой матери остаются большой редкостью. Единственный крупный выход дочери на красную дорожку состоялся еще в июле 2021 года на Каннском кинофестивале — тогда Хейзел появилась в сопровождении отца, оператора Дэниела Модера, который представлял фильм, снятый им.