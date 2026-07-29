Майли Сайрус объявила о возвращении в кино и планах заняться режиссурой

«Моей мечтой всегда было работать с артистами, которыми я восхищаюсь, и ты — одна из них. Мне кажется, мы могли бы создать настоящее волшебство вместе, Дэрил. У меня есть одна идея. Позвони мне», — обратилась к Ханне она. Исполнительница также подчеркнула, что в будущем планирует попробовать себя не только перед камерой, но и в качестве режиссера.