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Майли Сайрус объявила о возвращении в кино и планах заняться режиссурой

По словам актрисы, сейчас ее больше не привлекают легкие романтические комедии
Майли Сайрус
Майли СайрусИсточник: Legion-Media.ru

Майли Сайрус заявила, что хочет возобновить актерскую карьеру после многолетнего перерыва. В интервью для журнала Wonderland поп-звезда призналась в любви к кинематографу и предложила голливудской актрисе Дэрил Ханне поработать над совместным фильмом.

«Моей мечтой всегда было работать с артистами, которыми я восхищаюсь, и ты — одна из них. Мне кажется, мы могли бы создать настоящее волшебство вместе, Дэрил. У меня есть одна идея. Позвони мне», — обратилась к Ханне она. Исполнительница также подчеркнула, что в будущем планирует попробовать себя не только перед камерой, но и в качестве режиссера.

По словам Майли, сейчас ее больше не привлекают легкие романтические комедии. Она находится в поиске глубоких и эмоционально сложных историй любви. В качестве идеальной роли Сайрус видит переосмысление классической шекспировской трагедии: «Было бы здорово сыграть панк-рок-версию Джульетты. Что-то яростное, сильное и одновременно душераздирающе романтичное».