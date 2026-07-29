Адвокат раскрыл, промаркируют ли нового «Человека-паука» из-за трека Монеточки

«Если же регулятор или прокатчик сочтет маркировку необходимой и песня будет рассматриваться как отдельный маркируемый аудиоматериал, предупреждение по правилам должно размещаться в начале трансляции этого материала, то есть непосредственно перед началом звучания композиции, а не обязательно в начале всего фильма. Для аудиовизуального произведения в целом плашка ставится в начале его показа и после каждого возобновления трансляции. Однако механизм маркировки отдельной песни внутри художественного фильма прямо не урегулирован, поэтому юридически безопаснее решать этот вопрос на уровне дистрибьютора при получении прокатного удостоверения, а не перекладывать его на каждый кинотеатр», — заключил он.