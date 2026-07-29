Звезда фильма «Бумер» Андрей Мерзликин отправился в путешествие на Алтай вместе с четырьмя детьми. О своей поездке актер рассказал лично, опубликовав семейные снимки в соцсети.
«Спустя время вернулся с детьми в любимое место на Горном Алтае, где зеркальные домики незаметно вписались в природу», — поделился артист.
Ранее в интервью Мерзликин признавался, что всегда хотел иметь большую семью. В 2006 году он официально оформил брак с психологом Анной Осокиной (в девичестве. — «Газета»). Позже супруга стала его пиар-менеджером. В этом союзе родились четверо детей. Сейчас пара воспитывает 19-летнего Федора, 17-летнюю Серафиму, 15-летнюю Евдокию и 10-летнего Макара.
Ранее Андрей Мерзликин трогательно обратился к матери в день ее 75-летия.