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Андрей Мерзликин отправился в путешествие на Алтай с четырьмя детьми

Актер Андрей Мерзликин рассказал, что уехал с четырьмя детьми на Алтай
Звезда «Бумера» уехал с четырьмя детьми на Алтай
Звезда «Бумера» уехал с четырьмя детьми на АлтайИсточник: Газета.Ру

Звезда фильма «Бумер» Андрей Мерзликин отправился в путешествие на Алтай вместе с четырьмя детьми. О своей поездке актер рассказал лично, опубликовав семейные снимки в соцсети.

«Спустя время вернулся с детьми в любимое место на Горном Алтае, где зеркальные домики незаметно вписались в природу», — поделился артист.

Ранее в интервью Мерзликин признавался, что всегда хотел иметь большую семью. В 2006 году он официально оформил брак с психологом Анной Осокиной (в девичестве. — «Газета»). Позже супруга стала его пиар-менеджером. В этом союзе родились четверо детей. Сейчас пара воспитывает 19-летнего Федора, 17-летнюю Серафиму, 15-летнюю Евдокию и 10-летнего Макара.

Ранее Андрей Мерзликин трогательно обратился к матери в день ее 75-летия.