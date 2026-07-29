Лариса Гузеева спасла собаку, которую оставили на улице: «Какая-то нелюдь»

«Какая‑то нелюдь, наигравшись, выбросила эту Любочку на улицу. Человек не может страдать от одиночества, пока столько одиноких животинок бродит по Земле. Найдите друг друга, и пусть всем будет счастье и радость», — написала звезда в личном блоге.