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Лариса Гузеева спасла собаку, которую оставили на улице: «Какая-то нелюдь»

Лариса Гузеева спасла собаку, которую оставили на улице
Лариса Гузеева
Лариса ГузееваИсточник: Legion-Media.ru

Лариса Гузеева рассказала о том, как спасла собаку, которую кто‑то безжалостно выбросил на улицу. Питомицу артистка назвала Любочкой и с горечью отметила, что оставить животное способен лишь «какой‑то нелюдь».

«Какая‑то нелюдь, наигравшись, выбросила эту Любочку на улицу. Человек не может страдать от одиночества, пока столько одиноких животинок бродит по Земле. Найдите друг друга, и пусть всем будет счастье и радость», — написала звезда в личном блоге.

К посту телеведущая прикрепила кадры, на которых собака ест и играет. Неизвестно, оставит ли артистка животное себе или найдет ей новых хозяев.

Ранее Лариса Гузеева пожаловалась, что не умеет красиво нарезать помидоры.