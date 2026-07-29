Выручка компании, управляющей правами на произведения Агаты Кристи в 2025 году составила почти 43,9 млн долларов. Это самый высокий показатель за 40-летнюю историю Agatha Christie Limited, сообщает Deadline.
Успех объясняется ростом доходов не только от издательской деятельности, но и от сериалов по мотивам романов писательницы. В качестве примеров в компании приводят сериал «Тайна семи циферблатов» и предстоящую экранизацию «Томми и Таппенс».
Компания также сообщила о разработке новых проектов совместно со студией 20th Century, создавшей фильмы об Эркюле Пуаро с Кеннетом Брана в главной роли — «Убийство в Восточном экспрессе» и «Призраки в Венеции».
Кроме того, BBC планирует новую экранизацию романов о Пуаро. В сериале «Эркюль» роль знаменитого бельгийского сыщика исполнит Эдвард Блюмель. Проект рассчитан на три сезона.
Самыми известными экранизациями произведений писательницы являются сериалы «Пуаро» и «Мисс Марпл Агаты Кристи», а также фильмы «Убийство в Восточном экспрессе» и «Смерть на Ниле».