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Наследники Агаты Кристи стали богаче благодаря экранизациям ее книг

Выручка компании, владеющей правами на произведения писательницы, достигла рекорда
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Пуаро»
Кадр из сериала «Пуаро»

Выручка компании, управляющей правами на произведения Агаты Кристи в 2025 году составила почти 43,9 млн долларов. Это самый высокий показатель за 40-летнюю историю Agatha Christie Limited, сообщает Deadline.

Успех объясняется ростом доходов не только от издательской деятельности, но и от сериалов по мотивам романов писательницы. В качестве примеров в компании приводят сериал «Тайна семи циферблатов» и предстоящую экранизацию «Томми и Таппенс».

Кадр из сериала «Тайна семи циферблатов»
Кадр из сериала «Тайна семи циферблатов»

Компания также сообщила о разработке новых проектов совместно со студией 20th Century, создавшей фильмы об Эркюле Пуаро с Кеннетом Брана в главной роли — «Убийство в Восточном экспрессе» и «Призраки в Венеции».

Кроме того, BBC планирует новую экранизацию романов о Пуаро. В сериале «Эркюль» роль знаменитого бельгийского сыщика исполнит Эдвард Блюмель. Проект рассчитан на три сезона.

Самыми известными экранизациями произведений писательницы являются сериалы «Пуаро» и «Мисс Марпл Агаты Кристи», а также фильмы «Убийство в Восточном экспрессе» и «Смерть на Ниле».