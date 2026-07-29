Смит Джерад сделал Джейсона Льюиса звездой
В последнем сезоне культового сериала «Секс в большом городе» Саманта заводит роман с молодым актером, который вынужден подрабатывать официантом. Благодаря опыту и таланту мисс Джонс в сфере PR молодой человек превращается в настоящую звезду — Смита Джерада. Эту роль сыграл Джейсон Льюис — модель, сотрудничавший с Gucci, Gianni Versace, Calvin Klein и Dolce&Gabbana. На момент съемок в сериале актеру было 32 года.
Льюис также появился в двух полнометражных фильмах «Секс в большом городе», а в продолжении истории — сериале «И просто так» — его героя уже не было, вероятно, потому что в сюжете отсутствовала и Саманта. В фильмографии актера есть и другие проекты — «Миднайт, Техас», «Полумагия», «Дерзкие и красивые», «Кобра», — однако они не принесли ему такой же популярности, как роль Смита.
В начале 2020-х, после того как стало известно о помолвке Льюиса с продюсером Лиз Годвин, актер удалил аккаунты в социальных сетях и практически исчез из публичного пространства. И лишь весной 2026 года он заявил, что готов рассказать, чем занимался все это время.
Переезд в Коста-Рику и работа над фэнтези
Свое первое видео после долгого перерыва актер записал, прогуливаясь по белоснежному пляжу. В комментариях многие отметили, что с возрастом он стал напоминать Клинта Иствуда. В 2026 году Джейсону Льюису исполнилось 55 лет.
Оказалось, что актер переехал в Коста-Рику, где занимается серфингом, активно изучает испанский язык и, главное, пишет масштабный фэнтези-цикл. Причем речь идет не об одной книге, а сразу о серии из трех трилогий, вдохновленных «Властелином колец» и «Звездными войнами».
Как рассказал Льюис в интервью, он работает над эпическим фэнтези, однако его магическая система во многом основана на законах физики, а не на вымышленных заклинаниях. В центре сюжета — темы власти, свободы воли, тирании и человеческой самоценности.
Актер также подробно описал свой распорядок дня в Коста-Рике: подъем в четыре утра, спорт, завтрак и несколько часов работы над книгой. При этом пока неизвестно, разделяет ли кто-то с ним такой образ жизни. В социальных сетях также нет никаких намеков на то, что у Джейсона есть семья или возлюбленная.
Возвращение в шоу-бизнес
Льюис вернулся не только в интернет, но и в индустрию развлечений. Так, он снялся в рекламе американского напитка, в которой было немало отсылок к его образу «настоящего чемпиона» из «Секса в большом городе».
Недавно актер также стал гостем подкаста Кристин Дэвис, исполнившей роль Шарлотты. В беседе Льюис вспомил начало своей модельной карьеры в Париже, когда ему едва хватало денег на один огурец и кусок сыра в день. По словам актера, именно благодаря такой вынужденной диете ему было несложно поддерживать идеальную форму. Судя по всему, возвращение Джейсона Льюиса в публичное пространство только начинается, поэтому не исключено, что вскоре зрители вновь увидят его и на больших экранах.