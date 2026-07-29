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Был главным красавчиком «Секса в большом городе» — и пропал: где сейчас Джейсон Льюис

После трехлетнего молчания в соцсетях 55-летний Джейсон Льюис вновь вышел на связь и удивил поклонников неожиданной новостью. Вспоминаем, как актер стал любимцем зрителей благодаря роли Смита Джерада в «Сексе в большом городе» и почему со временем почти исчез с экранов
Мария Владимирова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Секс в большом городе
Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Смит Джерад сделал Джейсона Льюиса звездой

В последнем сезоне культового сериала «Секс в большом городе» Саманта заводит роман с молодым актером, который вынужден подрабатывать официантом. Благодаря опыту и таланту мисс Джонс в сфере PR молодой человек превращается в настоящую звезду — Смита Джерада. Эту роль сыграл Джейсон Льюис — модель, сотрудничавший с Gucci, Gianni Versace, Calvin Klein и Dolce&Gabbana. На момент съемок в сериале актеру было 32 года.

Джейсон Льюис в сериале Миднайт, Техас
Джейсон Льюис в сериале «Миднайт, Техас»

Льюис также появился в двух полнометражных фильмах «Секс в большом городе», а в продолжении истории — сериале «И просто так» — его героя уже не было, вероятно, потому что в сюжете отсутствовала и Саманта. В фильмографии актера есть и другие проекты — «Миднайт, Техас», «Полумагия», «Дерзкие и красивые», «Кобра», — однако они не принесли ему такой же популярности, как роль Смита.

В начале 2020-х, после того как стало известно о помолвке Льюиса с продюсером Лиз Годвин, актер удалил аккаунты в социальных сетях и практически исчез из публичного пространства. И лишь весной 2026 года он заявил, что готов рассказать, чем занимался все это время.

Переезд в Коста-Рику и работа над фэнтези

Джейсону Льюису сейчас 55 лет
Джейсону Льюису сейчас 55 летИсточник: Legion-Media.ru

Свое первое видео после долгого перерыва актер записал, прогуливаясь по белоснежному пляжу. В комментариях многие отметили, что с возрастом он стал напоминать Клинта Иствуда. В 2026 году Джейсону Льюису исполнилось 55 лет.

Оказалось, что актер переехал в Коста-Рику, где занимается серфингом, активно изучает испанский язык и, главное, пишет масштабный фэнтези-цикл. Причем речь идет не об одной книге, а сразу о серии из трех трилогий, вдохновленных «Властелином колец» и «Звездными войнами».

Как рассказал Льюис в интервью, он работает над эпическим фэнтези, однако его магическая система во многом основана на законах физики, а не на вымышленных заклинаниях. В центре сюжета — темы власти, свободы воли, тирании и человеческой самоценности.

Актер также подробно описал свой распорядок дня в Коста-Рике: подъем в четыре утра, спорт, завтрак и несколько часов работы над книгой. При этом пока неизвестно, разделяет ли кто-то с ним такой образ жизни. В социальных сетях также нет никаких намеков на то, что у Джейсона есть семья или возлюбленная.

Возвращение в шоу-бизнес

Джейсон Льюис на несколько лет ушел из соцсетей
Джейсон Льюис на несколько лет ушел из соцсетейИсточник: Legion-Media.ru

Льюис вернулся не только в интернет, но и в индустрию развлечений. Так, он снялся в рекламе американского напитка, в которой было немало отсылок к его образу «настоящего чемпиона» из «Секса в большом городе».

Недавно актер также стал гостем подкаста Кристин Дэвис, исполнившей роль Шарлотты. В беседе Льюис вспомил начало своей модельной карьеры в Париже, когда ему едва хватало денег на один огурец и кусок сыра в день. По словам актера, именно благодаря такой вынужденной диете ему было несложно поддерживать идеальную форму. Судя по всему, возвращение Джейсона Льюиса в публичное пространство только начинается, поэтому не исключено, что вскоре зрители вновь увидят его и на больших экранах.