Льюис также появился в двух полнометражных фильмах «Секс в большом городе», а в продолжении истории — сериале «И просто так» — его героя уже не было, вероятно, потому что в сюжете отсутствовала и Саманта. В фильмографии актера есть и другие проекты — «Миднайт, Техас», «Полумагия», «Дерзкие и красивые», «Кобра», — однако они не принесли ему такой же популярности, как роль Смита.