Фанатов «Американской истории ужасов» шокировали одной подробностью нового сезона

По словам Мерфи, новый сезон станет продолжением не только «Шабаша», но и всех остальных частей сериала. Звезда AHS Сара Полсон исполнила шесть или семь разных ролей, Эван Питерс сыграл пятерых персонажей, а легендарная Джессика Лэнг вернулась к образам всех четырех своих героинь.