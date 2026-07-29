Американская телеакадемия присудила Майклу Дж. Фоксу премию имени Боба Хоупа за выдающийся вклад в гуманитарную деятельность. Награду, которая вручается деятелям телеиндустрии, «дела которых оказали долгосрочное влияние на общество», актер получит 14 сентября на церемонии вручения премии «Эмми». Сам Фокс также претендует на «Эмми» за роль в третьем сезоне сериала «Терапия».
Академики отметили работу Фокса в рамках его фонда по исследованию болезни Паркинсона. Актер основал организацию в 2000 году — спустя два года после того, как публично сообщил о своем диагнозе. Сегодня это крупнейший в мире некоммерческий фонд, поддерживающий исследования болезни на сумму более 3 миллиардов долларов.
Фокс известен зрителям по роли Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее», а также по сериалам «Семейные узы», «Крученый город» и «Хорошая жена». За свою карьеру он пять раз получал премию «Эмми».
Ранее Харрисон Форд вручил Майклу Дж. Фоксу награду за вклад в борьбу с болезнью Паркинсона.