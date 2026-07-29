Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Майкл Дж. Фокс получит почетную премию Американской телеакадемии

Актер получит награду за свою гуманитарную деятельность
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей ФоксИсточник: Alloverpress

Американская телеакадемия присудила Майклу Дж. Фоксу премию имени Боба Хоупа за выдающийся вклад в гуманитарную деятельность. Награду, которая вручается деятелям телеиндустрии, «дела которых оказали долгосрочное влияние на общество», актер получит 14 сентября на церемонии вручения премии «Эмми». Сам Фокс также претендует на «Эмми» за роль в третьем сезоне сериала «Терапия».

Академики отметили работу Фокса в рамках его фонда по исследованию болезни Паркинсона. Актер основал организацию в 2000 году — спустя два года после того, как публично сообщил о своем диагнозе. Сегодня это крупнейший в мире некоммерческий фонд, поддерживающий исследования болезни на сумму более 3 миллиардов долларов.

Фокс известен зрителям по роли Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее», а также по сериалам «Семейные узы», «Крученый город» и «Хорошая жена». За свою карьеру он пять раз получал премию «Эмми».

Ранее Харрисон Форд вручил Майклу Дж. Фоксу награду за вклад в борьбу с болезнью Паркинсона.