Академики отметили работу Фокса в рамках его фонда по исследованию болезни Паркинсона. Актер основал организацию в 2000 году — спустя два года после того, как публично сообщил о своем диагнозе. Сегодня это крупнейший в мире некоммерческий фонд, поддерживающий исследования болезни на сумму более 3 миллиардов долларов.