Член Союза писателей СССР Алексей Михалев родился в 1944 году в семье журналиста и артистки балета. Образование он начал получать в балетном училище, но после серьезной травмы переключился на изучение фарси в Институте стран Азии и Африки при МГУ. Долгое время Михалев работал переводчиком при советских посольствах в Иране и Афганистане. Не обходился без помощи Алексея Михайловича и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев во время встреч с иностранными лидерами.