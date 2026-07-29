Леонид Володарский
Советский и российский переводчик Леонид Володарский родился 20 мая 1950 года и получил профильное образование в Московском государственном институте иностранных языков имени Мориса Тореза. Он свободно владел французским, английским, испанским и итальянским языками, а также успешно пробовал себя в качестве писателя и радиоведущего. Однако наибольшую известность ему принес именно синхронный перевод зарубежного кино на русский язык.
Дебют Леонида Вениаминовича в авторском переводе состоялся в 1968 году. Его фильмография насчитывает около пяти тысяч кинопроектов. Голосом Володарского говорят герои криминальной драмы «Крестный отец», триллера «Терминатор», медиафраншизы «Звездные войны», боевиков «Рэмбо: Первая кровь 2» и «Крепкий орешек», мультсериала «Люди Икс» и комедийного вестерна «Джанго освобожденный». Кроме того, переводчик сотрудничал с телекомпаниями НТВ и НТВ+, которые в конце 1990-х транслировали сериалы «Полиция Майами: Отдел нравов», «Любовь и тайны Сансет Бич» и «Клан Сопрано».
Алексей Михалев
Член Союза писателей СССР Алексей Михалев родился в 1944 году в семье журналиста и артистки балета. Образование он начал получать в балетном училище, но после серьезной травмы переключился на изучение фарси в Институте стран Азии и Африки при МГУ. Долгое время Михалев работал переводчиком при советских посольствах в Иране и Афганистане. Не обходился без помощи Алексея Михайловича и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев во время встреч с иностранными лидерами.
С 1970-х годов Михалев занимался переводом художественной литературы с английского и персидского языков, а с 1979 года о нем узнали и обладатели «пиратских» видеокассет. Благодаря работе «Моцарта синхронного перевода» отечественные зрители увидели фильмы «Апокалипсис сегодня», «В джазе только девушки», «Самолетом, поездом, машиной», «Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы», «Красотка», «Молчание ягнят» и серию приключенческих фильмов об Индиане Джонсе. Российские дети также обязаны Михалеву счастливым детством с такими диснеевскими мультфильмами, как «101 далматинец» и «Аладдин».
Андрей Гаврилов
Родившись в семье журналиста и окончив Московский государственный институт международных отношений, Андрей Гаврилов начал карьеру в информационном агентстве ТАСС. Со временем он стал профессионально разбираться в музыке и с 1980-х годов писал о западном роке, а также составлял аннотации к грампластинкам фирмы «Мелодия». Параллельно Андрей Юрьевич увлекся зарубежным кино, незаметно для самого себя став главным закадровым комментатором премии «Оскар» и «голосом русского боевика».
За свою карьеру Гаврилов перевел и озвучил более двух тысяч фильмов с английского и французского языков. Его фирменная гнусавость и использование ненормативной лексики стали визитной карточкой авторского перевода. А реплика «Ублюдок, мать твою» из криминальной комедии «Кровь и бетон» до сих пор остается культовым мемом в русскоязычном пространстве. Среди его работ — фильмы «Взять живым или мертвым», «Считанные секунды», «Джонни Мнемоник», «В пасти безумия», официальная 3D-версия боевика «Терминатор 2: Судный день» и картина о боевых искусствах «Кикбоксер возвращается».
Михаил Иванов
Будущий главный редактор и автор аннотаций к видеокаталогу «Видеогид» родился в 1952 году в Москве. В молодости Михаил Иванов увлекался игрой на бас-гитаре и выступал с рок-группой. Не чужды ему были и литературные занятия — он писал прозу и стихи. Озвучкой кинофильмов Иванов занялся в 1982 году, спустя пять лет после окончания факультета английского языка Педагогического института имени Ленина.
Авторскому переводу Михаил Николаевич посвятил последующие пятнадцать лет. При этом официально он числился сторожем и разнорабочим. Его узнаваемую манеру речи можно услышать в «подпольных» переводах фильмов «Судья Дредд» и «Великолепная семерка». Его голос также звучит в авторских версиях мультфильмов Уолта Диснея «Бэмби» и «Книга джунглей».
Петр Карцев
Киновед и писатель Петр Карцев родился в Москве в 1968 году. Получив образование психолога в МГУ, он решил связать свою жизнь со второй профессией, которую освоил в Московском государственном лингвистическом университете. С 1991 года Карцев стал переводчиком новостей служб BBC и CNN, а параллельно занялся авторской озвучкой американских фильмов для телеканала 2×2.
Один из ярких представителей «второй волны» авторского перевода эпохи VHS начинал с телесериалов. Его первыми работами стали «Капитан Пауэр и Солдаты будущего» и анимационный сериал «Макрон 1». Узнаваемый гнусавый голос Петра Александровича можно услышать в фильмах «Робокоп», «От заката до рассвета», «Казино», «12 обезьян» и «Амели», которая стала одной из последних картин, переведенных Карцевым.