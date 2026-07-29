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Мартин Скорсезе снялся в сериале 26-летней дочери Франчески

Проект посвящен кофе
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Мартин Скорсезе и Франческа Скорсезе, фото: Lavazza
Мартин Скорсезе и Франческа Скорсезе, фото: Lavazza

Дочь режиссера Мартина Скорсезе, 26-летняя Франческа, сняла мини-сериал для известного кофейного бренда — о семейных ритуалах, памяти и традициях. В кадре появляется ее отец, а также Эдриан Броуди. Для Франчески Скорсезе это один из самых заметных проектов в карьере.

Съемки проходили в Нью-Йорке, в местах, которые многое значат для режиссера «Славных парней», включая квартал его детства — Маленькую Италию. Сериал состоит из пяти коротких эпизодов, каждый длительностью две-три минуты. Первая серия уже доступна, новые будут выходить раз в месяц до ноября.

По словам создателей, проект сочетает документальную интонацию, семейную комедию и фирменный кинематографический стиль Скорсезе, превращая обычную беседу за кофе в историю о связи поколений.

Ранее стало известно, что дочь Скорсезе сыграет с Марком Эйдельштейном в сериале «Мистер и миссис Смит».