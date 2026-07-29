Дочь режиссера Мартина Скорсезе, 26-летняя Франческа, сняла мини-сериал для известного кофейного бренда — о семейных ритуалах, памяти и традициях. В кадре появляется ее отец, а также Эдриан Броуди. Для Франчески Скорсезе это один из самых заметных проектов в карьере.