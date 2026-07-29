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В базу «Миротворца» внесли сразу 16 российских актеров из сериала «Центурия»

Создатели сайта обвиняют их в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сразу 16 российских актеров попали в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» за участие в съемках многосерийного шпионского детектива «Центурия». Это выяснил ТАСС, ознакомившись с данными ресурса.

В базу внесены Александр Сибирцев, Александр Скулков, Сергей Плешаков, Олег Чемодуров, Андрей Пряников, Алексей Воскович, Тимофей Сапронов, Виталий Виноградов, Елизар Стрельченко, Анатолий Лебединский, Наталья Логинова, Матвей Большаков, Руслан Парпиев, Роман Веслаух, Владимир Глушков и Хетаг Хинчагов.

Создатели сайта обвиняют их в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в публичной поддержке России. Ранее в базу уже включили данные 22 актеров, снявшихся в «Центурии». Сериал основан на реальной истории противодействия украинскому националистическому подполью и иностранным агентурным сетям.

Скандальный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его цель — установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список «Миротворца» попали личные данные журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта. Как заявляли в Генпрокуратуре РФ, сайт был создан для проведения «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов и представляет собой грубое нарушение украинскими властями Европейской конвенции по правам человека.