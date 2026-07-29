Настасия Овечкина, дочь актрисы Веры Глаголевой, вышла в свет вместе со своим отцом. Модель и бизнесмен Кирилл Шубский посетили ужин в ресторане, расположенном в центре Москвы. Девушка поделилась совместным снимком с родителем в своем личном блоге.
Шубский был вторым супругом Веры Глаголевой. Их знакомство состоялось в 1991 году на кинофестивале. Предприниматель добивался расположения артистки, хотя знал, что у нее уже есть двое детей от предыдущего брака с Родионом Нахапетовым. Спустя год пара сыграла свадьбу, а в 1993 году на свет появилась Настасия.
Старшие дочери актрисы, Анна и Мария Нахапетовы, в интервью признавались, что развод родителей дался им тяжело. Однако со временем отчим Шубский стал для них близким другом, к которому они всегда могут обратиться за поддержкой и советом.
Овечкина не раз рассказывала подписчикам, что отец принимает активное участие в воспитании ее детей и часто проводит с ними время. У модели подрастают два сына от хоккеиста: старшему, Сергею, уже семь лет, а младшему, Илье, — шесть. Как утверждает супруга спортсмена, мальчики сильно любят дедушку и всегда с нетерпением ждут новых встреч.