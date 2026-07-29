Овечкина не раз рассказывала подписчикам, что отец принимает активное участие в воспитании ее детей и часто проводит с ними время. У модели подрастают два сына от хоккеиста: старшему, Сергею, уже семь лет, а младшему, Илье, — шесть. Как утверждает супруга спортсмена, мальчики сильно любят дедушку и всегда с нетерпением ждут новых встреч.