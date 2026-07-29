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Режиссер «Бумера» Петр Буслов снимает новый фильм

Картина будет называться «Банда»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Петр Буслов на премьере сериала «Дыши», фото: пресс-служба
Петр Буслов на премьере сериала «Дыши», фото: пресс-служба

Петр Буслов, постановщик культовой криминальной драмы «Бумер», приступил к работе над новой картиной. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».

Фильм получил название «Банда». Производством занимается кинокомпания СТВ. Сюжет пока держится в секрете. Кто сыграет в новом фильме тоже пока не сообщается.

Премьера «Банды» запланирована на 2027 год.

Фильм «Бумер», вышедший в 2003 году, рассказывал о четверых друзьях, скрывающихся от закона. Главные роли в картине сыграли Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Максим Коновалов и Сергей Горобченко.

В 2025 году было анонсировано, что Буслов снимает комедийный криминальный сериал «ОПГ». Также в 2025-м Петр Буслов сыграл одну из ролей в сериале «Дыши» с Мариной Александровой.