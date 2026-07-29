Петр Буслов, постановщик культовой криминальной драмы «Бумер», приступил к работе над новой картиной. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».
Фильм получил название «Банда». Производством занимается кинокомпания СТВ. Сюжет пока держится в секрете. Кто сыграет в новом фильме тоже пока не сообщается.
Премьера «Банды» запланирована на 2027 год.
Фильм «Бумер», вышедший в 2003 году, рассказывал о четверых друзьях, скрывающихся от закона. Главные роли в картине сыграли Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Максим Коновалов и Сергей Горобченко.
В 2025 году было анонсировано, что Буслов снимает комедийный криминальный сериал «ОПГ». Также в 2025-м Петр Буслов сыграл одну из ролей в сериале «Дыши» с Мариной Александровой.