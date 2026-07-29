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В Ирландии в автокатастрофе погиб оскароносный композитор Глен Хансард

Ирландские СМИ подтвердили гибель 56-летнего композитора и певца Глена Хансарда в результате аварии недалеко от Дублина
Глен Хансард
Глен ХансардИсточник: Legion-Media.ru

Ирландский музыкант Глен Хансард трагически погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в районе Лукан неподалеку от Дублина. Об этом информирует местная радиостанция Newstalk.

Отмечается, что исполнитель ушел из жизни в возрасте 56 лет.

«Певец и автор песен разбился в Лукане около Дублина рано утром», — отмечается в сообщении вещателя.

Хансард являлся композитором и фронтменом ирландской рок-группы The Frames, получившей широкую известность благодаря таким композициям, как When Your Mind s Made Up, Revelate и Seven Day Mile.

В 2008 году артист удостоился премии «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму» за композицию Falling Slowly из музыкальной драмы «Однажды». Мировую славу ему также принесло участие в культовой картине «Группа “Коммитментс”».