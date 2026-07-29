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Звезда «Счастливы вместе» снялась в откровенном наряде в день 46-летия

Актриса Наталья Бочкарева показала фигуру после пластики и похудения
Наталья Бочкарева на премьере фильма «Гуру», фото: пресс-служба
Наталья Бочкарева на премьере фильма «Гуру», фото: пресс-служба

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева, известная зрителям по роли Даши Букиной, встретила свое 46-летие в смелом образе. Актриса продемонстрировала результаты пластических операций и похудения, показав фигуру в обтягивающей одежде. Именинница запечатлелась на яхте в коротком топе и узких брюках, а снимки опубликовала в соцсети.

Наталья Бочкарева / фото: соцсети
Наталья Бочкарева / фото: соцсети

«Есть дни, которые не хочется отпускать. День рождения на яхте, Москва-река, теплый летний вечер, любимые люди рядом, смех, разговоры и город, который с воды выглядит совершенно иначе. В такие моменты понимаешь, что счастье — это не про роскошь. Оно про людей, с которыми хочется разделить этот день. Про искренние улыбки, объятия, красивые виды и воспоминания, которые останутся с тобой надолго», — поделилась эмоциями артистка.

Ранее Наталья Бочкарева показала редкое фото с мужем в день его рождения.