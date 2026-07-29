«Есть дни, которые не хочется отпускать. День рождения на яхте, Москва-река, теплый летний вечер, любимые люди рядом, смех, разговоры и город, который с воды выглядит совершенно иначе. В такие моменты понимаешь, что счастье — это не про роскошь. Оно про людей, с которыми хочется разделить этот день. Про искренние улыбки, объятия, красивые виды и воспоминания, которые останутся с тобой надолго», — поделилась эмоциями артистка.