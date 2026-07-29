Сарик Андреасян раскрыл дату премьеры экранизации романа «Война и мир»

Режиссер Сарик Андреасян объявил о завершении съемочного процесса его версии экранизации великого романа Льва Толстого «Война и мир». Об этом говорится в публикации в Telegram-канале братьев Андреасян.
Постановщик поделился некоторыми подробностями будущей премьеры эпической картины.
«Экранизация классического произведения, знакомого каждому со школьной скамьи, выйдет на большие экраны 18 февраля 2027 года», — говорится в сообщении.
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