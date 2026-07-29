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Сарик Андреасян раскрыл дату премьеры экранизации романа «Война и мир»

Режиссер объявил, что премьера его «Войны и мира» состоится 18 февраля 2027 года
Кадр из фильма «Война и мир»
Кадр из фильма «Война и мир»

Режиссер Сарик Андреасян объявил о завершении съемочного процесса его версии экранизации великого романа Льва Толстого «Война и мир». Об этом говорится в публикации в Telegram-канале братьев Андреасян.

Постановщик поделился некоторыми подробностями будущей премьеры эпической картины.

«Экранизация классического произведения, знакомого каждому со школьной скамьи, выйдет на большие экраны 18 февраля 2027 года», — говорится в сообщении.

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