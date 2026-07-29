Звезда сказки «Финист — Ясный Сокол» Вячеслав Воскресенский находится на ИВЛ

«После операции его подключили к ИВЛ. Он пришел в сознание, узнает родных и близких, но не может дышать самостоятельно. Прогнозы неутешительные. Врачи сказали готовиться к тому, что он не сможет дышать, если его отключат от ИВЛ», — приводит слова ученика артиста KP.RU.