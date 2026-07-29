Звезда сказки «Финист — Ясный Сокол» Вячеслав Воскресенский находится на ИВЛ

Советский и российский актер Вячеслав Воскресенский, исполнивший главную роль в фильме-сказке «Финист — Ясный Сокол», находится в реанимации. По словам его ученика, 77-летний артист перенес операцию, после которой его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Как рассказал ученик актера, после хирургического вмешательства Воскресенский пришел в сознание. Он узнает родных и близких, однако самостоятельно дышать пока не может.
«После операции его подключили к ИВЛ. Он пришел в сознание, узнает родных и близких, но не может дышать самостоятельно. Прогнозы неутешительные. Врачи сказали готовиться к тому, что он не сможет дышать, если его отключат от ИВЛ», — приводит слова ученика артиста KP.RU.
О госпитализации актера стало известно в середине июля. Все это время Воскресенский пребывает в стабильно тяжелом состоянии.