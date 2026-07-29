Именно поэтому после просмотра остается неоднозначное впечатление. Формально это счастливый финал: герои вместе и, кажется, нашли то, чего им обоим не хватало. Но вместе с этим возникает вопрос, какой ценой Эля обрела свое счастье. Девушка, которая в начале фильма яростно защищала свои принципы и не хотела уступать Матвею ни в чем, в конце совсем другой человек. Создатели не говорят прямо, смогут ли эти отношения выдержать испытание временем, поэтому каждый зритель делает собственные выводы о будущем Эли и Матвея.