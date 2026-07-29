В апреле он отмечал, что их отношения кажутся сложными лишь со стороны: «Они сложны только для тех, кто наблюдает за ними, потому что они ничего не понимают», — говорил Робертс, добавляя, что сам был «тряпкой» и «неудачником» в роли отца и не мог быть опорой для Эммы.