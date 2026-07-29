70-летний Эрик Робертс, старший брат Джулии Робертс и отец Эммы Робертс, рассказал, что не получил приглашения на свадьбу дочери. В комментарии для Page Six артист подчеркнул, что, несмотря на отсутствие на церемонии, не испытывает обиды на Эмму.
«Я люблю свою дочь, любил и буду любить. Она имеет полное право праздновать так, как она хочет, и с теми, с кем хочет», — заявил Робертс.
По словам актера, в детстве он активно участвовал в жизни дочери, однако с годами их отношения заметно охладели. Осенью 2024 года Эрик называл «разрыв отношений с дочерью» самым тяжелым периодом своей жизни, уточняя, что это не «болезненная» история, а скорее глубинная грусть из-за недопонимания, которое, по его словам, «у всех нас будет всегда, потому что мы люди».
В апреле он отмечал, что их отношения кажутся сложными лишь со стороны: «Они сложны только для тех, кто наблюдает за ними, потому что они ничего не понимают», — говорил Робертс, добавляя, что сам был «тряпкой» и «неудачником» в роли отца и не мог быть опорой для Эммы.
Эмма Робертс — единственная биологическая дочь Эрика, родившаяся в его отношениях с актрисой Келли Каннингем. Пара рассталась, когда девочке было всего семь месяцев. Позже у Эрика появились пасынок и падчерица от брака с Элайзой Герретт.
На днях 35-летняя звезда «Американской истории ужасов» и фильмов «Дикая штучка» и «Мы — Миллеры» Эмма Робертс вышла замуж за 36-летнего актера Коди Джона. Торжество прошло на семейном ранчо жениха в штате Айдахо, на церемонии присутствовали близкие друзья и родственники, в том числе тетя Эммы Джулия Робертс с супругом Дэнни Модером, а также другие голливудские звёзды.
Известно, что Эмма и Коди начали встречаться в 2022 году, вскоре после расставания актрисы с Гарретом Хедлундом, от которого она в 2020 году родила сына Роудса. До этого Робертс семь лет была в отношениях с актером Эваном Питерсом — их роман сопровождался скандалами, помолвкой и окончательным разрывом в 2019-м.