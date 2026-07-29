Звезда «Бригады» сыграл Григория Распутина в фильме о царской семье

Как сообщает издание, историческая драма Василия Чигинского «Романовы: преданность и предательство» выйдет в прокат 24 сентября этого года. Картина раскрывает период с 1914 по 1918 год, когда Николай Второй «становится заложником обстоятельств» на фоне участия России в войне и внутренних противоречий.