Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Бригады» сыграл Григория Распутина в фильме о царской семье

Дмитрий Дюжев сыграл в картине «Романовы: преданность и предательство»
Дмитрий Дюжев на премьере фильма «Роднина», фото: пресс-служба
Дмитрий Дюжев на премьере фильма «Роднина», фото: пресс-служба

Дмитрий Дюжев, известный по ролям в «Бригаде» и «Жмурках», сыграл Григория Распутина. Об этом сообщает «Российская газета».

Как сообщает издание, историческая драма Василия Чигинского «Романовы: преданность и предательство» выйдет в прокат 24 сентября этого года. Картина раскрывает период с 1914 по 1918 год, когда Николай Второй «становится заложником обстоятельств» на фоне участия России в войне и внутренних противоречий.

Кадр из фильма «Романовы: Преданность и предательство»
Кадр из фильма «Романовы: Преданность и предательство»

Дюжев исполнил роль самой неоднозначной фигуры того времени — Григория Распутина. Самого русского императора сыграл Виталий Кищенко, а его супругу Александру — Ксения Кутепова.

Ранее звезда «Бригады» принял участие в праймериз «Единой России». Дюжев поделился, что намерен в следующий раз лучше подготовиться к голосованию.