Артиста Джареда Лето обвинили в домогательствах к несовершеннолетним

Лидер группы 30 Seconds to Mars и актер Джаред Лето стал фигурантом документального расследования Би-би-си. Десять женщин рассказали о домогательствах и как минимум одном половом контакте с артистом, когда им было от 14 до 19 лет. Девять из них впервые предали свои истории огласке.
Одна из женщин утверждает, что в возрасте 17 лет вступила с Лето в половую связь в Калифорнии. При этом он «отмахнулся» от напоминания, что возраст согласия в штате составляет 18 лет.
Другая женщина рассказала журналистам, что артист звонил ей с откровенными предложениями, когда ей было 16. Третья заявила, что в 14 лет Лето сделал непристойное замечание о ее груди во время автограф-сессии и приказал охраннику отвести ее за кулисы фестиваля.
Еще одна женщина сообщила о сексуальном насилии в ванной мотеля, когда ей было 17 лет, пятая рассказала об угрозах насилием в гостиничном номере. Четыре женщины также сказали о странных звонках сексуального характера.
Все инциденты, по их словам, происходили с 2002 по 2016 год, когда Лето было от 30 до 40 лет. Сейчас ему 54 года.