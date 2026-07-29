Артиста Джареда Лето обвинили в домогательствах к несовершеннолетним

Лидер группы 30 Seconds to Mars и актер Джаред Лето стал фигурантом документального расследования Би-би-си. Десять женщин рассказали о домогательствах и как минимум одном половом контакте с артистом, когда им было от 14 до 19 лет. Девять из них впервые предали свои истории огласке.