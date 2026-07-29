Актер заключил брак с Алиной Алексеевой в 2013 году. Спустя 10 лет совместной жизни у пары родилась дочь. Крюковы сообщили о пополнении в семье только через месяц, чем сильно удивили поклонников. Все это время жена артиста скрывала беременность: она не публиковала снимки с животом в соцсетях и не появлялась на светских мероприятиях.