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Звезда сериала «Кухня» показала редкое фото шестилетнего сына

Актриса Елена Подкаминская опубликовала снимок сына
Елена Подкаминская, фото: соцсети
Елена Подкаминская, фото: соцсети

Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская впервые за долгое время показала публике своего младшего ребенка. Актриса выложила в соцсети редкий снимок подросшего сына. Шестилетний Александр запечатлен на крыльце с букетом цветов, позируя для матери.

«Язык любви, внимания и заботы», — написала артистка.

Елена Подкаминская показала сына / фото: соцсети
Елена Подкаминская показала сына / фото: соцсети

У Подкаминской двое детей от бизнесмена Дениса Гущина. Кроме сына, пара воспитывает восьмилетнюю дочь Еву.

В 2025 году предприниматель подал иск о разводе с актрисой. Знаменитость никогда не выставляла напоказ личную жизнь и не нарушила это правило даже после расставания с мужем. Она по-прежнему отказывается от комментариев касательно неудачного второго брака.

Ранее Елена Подкаминская показала архивные фото в юности.