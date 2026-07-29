Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская впервые за долгое время показала публике своего младшего ребенка. Актриса выложила в соцсети редкий снимок подросшего сына. Шестилетний Александр запечатлен на крыльце с букетом цветов, позируя для матери.
«Язык любви, внимания и заботы», — написала артистка.
У Подкаминской двое детей от бизнесмена Дениса Гущина. Кроме сына, пара воспитывает восьмилетнюю дочь Еву.
В 2025 году предприниматель подал иск о разводе с актрисой. Знаменитость никогда не выставляла напоказ личную жизнь и не нарушила это правило даже после расставания с мужем. Она по-прежнему отказывается от комментариев касательно неудачного второго брака.
Ранее Елена Подкаминская показала архивные фото в юности.