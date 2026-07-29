В фильме «Человек-паук: Новый день», где главную роль исполняет Том Холланд, использована композиция российской певицы Монеточки (признана в РФ иностранным агентом). Трек «Монополия» упоминается в финальных титрах картины. Об этом пишет издание Life.ru со ссылкой на Ural Mash.