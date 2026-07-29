В фильме «Человек-паук: Новый день», где главную роль исполняет Том Холланд, использована композиция российской певицы Монеточки (признана в РФ иностранным агентом). Трек «Монополия» упоминается в финальных титрах картины. Об этом пишет издание Life.ru со ссылкой на Ural Mash.
Авторами песни значатся сама певица и продюсер Виктор Исаев. Права на трек принадлежат лейблу LAMP Music.
Мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день» состоится 31 июля. Фильм, режиссером которого выступил Дестин Дэниел Креттон, продолжит историю Питера Паркера спустя несколько лет после событий предыдущей части. К своим ролям вернулись Зендая и Джейкоб Баталон, а компанию им составят Джон Бернтал (Каратель), Марк Руффало (Халк) и Сэди Синк.