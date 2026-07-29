Звезда «Анны Карениной» поделилась редкими фото с сыном в день его 18-летия

«Я сегодня мама совсем взрослого сына! Даже странно как-то! И я самая счастливая мама. С днем рождения, сынок! Взлетай! Я всегда рядом, даже тогда, когда буду далеко. Но это всегда будет ближе, чем может показаться. Люблю», — написала знаменитость.