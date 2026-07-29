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Звезда «Анны Карениной» поделилась редкими фото с сыном в день его 18-летия

Актриса Евгения Крюкова опубликовала фото с сыном в день его рождения
Звезда «Анны Карениной» поделилась редкими фото с сыном в день его 18-летия
Звезда «Анны Карениной» поделилась редкими фото с сыном в день его 18-летияИсточник: Газета.Ру

Звезда сериала «Анна Каренина» Евгения Крюкова поделилась редкими фото с сыном в день его рождения. Михаилу исполнилось 18 лет. Актриса посвятила имениннику пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Я сегодня мама совсем взрослого сына! Даже странно как-то! И я самая счастливая мама. С днем рождения, сынок! Взлетай! Я всегда рядом, даже тогда, когда буду далеко. Но это всегда будет ближе, чем может показаться. Люблю», — написала знаменитость.

Артистка родила Михаила от бизнесмена Сергея Гляделкина, с которым официально не регистрировала брак. Крюкова познакомилась с избранником благодаря экс-возлюбленному, предпринимателю Михаилу Рудяку. Их дружеские отношения переросли в роман, и позже пара приняла решение обвенчаться в церкви. По словам актрисы, для них было важнее «скрепить союз на небесах», чем поставить штамп в паспорте.

Ранее Евгения Крюкова улетела с семьей из России.