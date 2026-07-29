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На 51-м году умер диджей Kavinsky, известный по саундтреку к фильму «Драйв»

Ушел из жизни известный диджей Венсан Белорже, известный под псевдонимом Kavinsky
Kavinsky
KavinskyИсточник: Legion-Media

Французский музыкант Kavinsky (настоящее имя — Венсан Белорже) скончался в Париже в возрасте 50 лет, сообщает France 24.

Тело диджея обнаружили в его квартире. Экстренные службы вызвал сосед, который не мог до него дозвониться. По предварительной версии, причиной смерти стал инсульт, однако официальные данные пока не обнародованы.

Kavinsky был заметной фигурой на французской электронной сцене. Прорыв в карьере случился в начале 2000‑х, а широкую популярность ему принес трек Nightcall, который прозвучал в фильме «Драйв».

Одним из последних ярких выступлений Kavinsky стал дуэт с бельгийской певицей Angèle на церемонии закрытия Олимпиады‑2024 в Париже.