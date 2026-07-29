Режиссер фильма с Пореченковым и Кологривым прокомментировал пожар на площадке

Пресс-служба МЧС уточнила, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение десяти строений из 30. Сейчас они продолжают проливать и разбирать конструкции. В тушении участвовали 34 человека и девять единиц техники. В ведомстве заявили, что причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании пиротехники во время съемок.