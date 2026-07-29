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Режиссер фильма с Пореченковым и Кологривым прокомментировал пожар на площадке

Режиссер Буслов: съемки «Молодинской битвы» идут штатно после пожара на площадке
Кадр из фильма «Молодинская битва»
Кадр из фильма «Молодинская битва»

Пожар на площадке фильма «Молодинская битва» не повлиял на график его съемок и выпуска, поскольку на момент возгорания работа на объекте была завершена. Об этом «Газете.Ru» рассказал режиссер и продюсер картины Константин Буслов.

«Жертв и пострадавших нет. В момент происшествия съемочная группа на площадке отсутствовала. Угроза жизни и здоровью людей полностью исключена.

На момент возникновения пожара съемочный процесс был завершен. Съемки фильма продолжаются в штатном режиме — на другой локации согласно календарно-постановочному плану. График выпуска фильма остается неизменным», — сказал он.

Буслов подчеркнул, что декорации пострадали частично, обстоятельства ЧП выясняются.

Кадр из фильма «Молодинская битва»
Кадр из фильма «Молодинская битва»

«Для установления точных обстоятельств проводятся проверочные мероприятия. До получения официальных заключений мы воздерживаемся от версионных комментариев. Форс-мажорные обстоятельства зафиксированы в установленном порядке. На данный момент пожар ликвидирован, декорация пострадала частично», — добавил он.

Пресс-служба МЧС уточнила, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение десяти строений из 30. Сейчас они продолжают проливать и разбирать конструкции. В тушении участвовали 34 человека и девять единиц техники. В ведомстве заявили, что причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании пиротехники во время съемок.

Лента «Молодинская битва», режиссером которой выступает Константин Буслов, должна появиться на экранах в 2027 году. В основе сюжета — реальные события битвы при деревне Молоди в 1572 году. Среди исполнителей главных ролей — Михаил ПореченковНикита Кологривый, Петр Рыков, Александр Устюгов и Федор Лавров.