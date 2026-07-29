По сюжету, провинциальный клоун Рома (Лев Зулькарнаев) узнает, что его бабушку обобрали мошенники, а полиция бездействует. Тогда он сам находит главного афериста (Трибунцев), внедряется в его колл-центр и начинает готовить месть. Рома быстро осваивает новое «ремесло» и становится виртуозным обманщиком. Теперь у него две жизни: днем он — гениальный разводила, вечером — неуклюжий клоун.