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Тимофей Трибунцев сыграет телефонного мошенника в сериале

В авантюрной драме «Мошенник. История клоуна» также снимается Лев Зулькарнаев
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Мошенник. История клоуна»
Кадр из сериала «Мошенник. История клоуна»

Тимофей Трибунцев присоединился к актерскому составу сериала «Мошенник. История клоуна», где сыграет жестокого телефонного авантюриста и главу целого подпольного колл-центра.

По сюжету, провинциальный клоун Рома (Лев Зулькарнаев) узнает, что его бабушку обобрали мошенники, а полиция бездействует. Тогда он сам находит главного афериста (Трибунцев), внедряется в его колл-центр и начинает готовить месть. Рома быстро осваивает новое «ремесло» и становится виртуозным обманщиком. Теперь у него две жизни: днем он — гениальный разводила, вечером — неуклюжий клоун. 

Кадр из сериала «Мошенник. История клоуна»
Кадр из сериала «Мошенник. История клоуна»
Кадр из сериала «Мошенник. История клоуна»
Кадр из сериала «Мошенник. История клоуна»

Режиссер Антон Федоров считает, что Тимофей Трибунцев еще не воплощал подобный образ: «темный, скользкий, отрицательный персонаж, который по какой-то причине становится странно близким для нашего главного героя».

Кадр из сериала «Мошенник. История клоуна»
Кадр из сериала «Мошенник. История клоуна»

Также в проекте заняты Ксения Трейстер, Алексей Золотовицкий, Влад Ценев, Евгения Симонова, Константин Мурзенко и другие.

Сериал выйдет в онлайн-кинотеатрах Start и Premier.