Тимофей Трибунцев присоединился к актерскому составу сериала «Мошенник. История клоуна», где сыграет жестокого телефонного авантюриста и главу целого подпольного колл-центра.
По сюжету, провинциальный клоун Рома (Лев Зулькарнаев) узнает, что его бабушку обобрали мошенники, а полиция бездействует. Тогда он сам находит главного афериста (Трибунцев), внедряется в его колл-центр и начинает готовить месть. Рома быстро осваивает новое «ремесло» и становится виртуозным обманщиком. Теперь у него две жизни: днем он — гениальный разводила, вечером — неуклюжий клоун.
Режиссер Антон Федоров считает, что Тимофей Трибунцев еще не воплощал подобный образ: «темный, скользкий, отрицательный персонаж, который по какой-то причине становится странно близким для нашего главного героя».
Также в проекте заняты Ксения Трейстер, Алексей Золотовицкий, Влад Ценев, Евгения Симонова, Константин Мурзенко и другие.
Сериал выйдет в онлайн-кинотеатрах Start и Premier.