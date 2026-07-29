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Умер актер Том Чэдбон

Ему было 80 лет
Том Чэдбон
Том ЧэдбонИсточник: Legion-Media.ru

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Британский актер Том Чэдбон, известный по ролям в сериале «Доктор Кто» (Doctor Who, 1979−1986) и «Игра престолов», умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщила газета The Daily Mirror.

Актер умер в минувшие выходные, причина его смерти не сообщается. Чэдбон также снимался в одной из частей бондианы «Казино Рояль» (Casino Royale, 2006), фильме о британской разведчице Гертруде Белл «Письма из Багдада» (Letters from Baghdad, 2016). Последним его проектом стала «Игра престолов» (Game of Thrones, 2011−2019), где Чэдбон сыграл роль верховного септона Мейнарда, который тайно обвенчал Рейгара Таргариена и Лианну Старк, родителей Джона Сноу.