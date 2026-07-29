Умер актер Том Чэдбон

Актер умер в минувшие выходные, причина его смерти не сообщается. Чэдбон также снимался в одной из частей бондианы «Казино Рояль» (Casino Royale, 2006), фильме о британской разведчице Гертруде Белл «Письма из Багдада» (Letters from Baghdad, 2016). Последним его проектом стала «Игра престолов» (Game of Thrones, 2011−2019), где Чэдбон сыграл роль верховного септона Мейнарда, который тайно обвенчал Рейгара Таргариена и Лианну Старк, родителей Джона Сноу.