Дженнифер Лопес в мини-платье заняли с детьми в Италии

Певица и актриса Дженнифер Лопес в мини-платье вышла на публику с детьми в Италии. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Папарацци засняли знаменитость во время прогулки с близнецами Эммой и Максом в Риме. Актриса была запечатлена в мини-платье с рисунком, которое дополнила платком на голову, солнцезащитными очками, массивными серьгами, браслетом и вьетнамками. Певица появилась на публике с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. На некоторых снимках артистка фотографировала детей и ела мороженое.
Ранее Дженнифер Лопес поделилась мыслями о жизни в 57-й день рождения.