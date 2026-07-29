Дженнифер Лопес в мини-платье заняли с детьми в Италии

Папарацци засняли знаменитость во время прогулки с близнецами Эммой и Максом в Риме. Актриса была запечатлена в мини-платье с рисунком, которое дополнила платком на голову, солнцезащитными очками, массивными серьгами, браслетом и вьетнамками. Певица появилась на публике с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. На некоторых снимках артистка фотографировала детей и ела мороженое.