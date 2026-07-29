Сюжет ленты разворачивается вокруг женщины по имени Мэллори (Энистон), которая хочет отнять опеку над сыном у ее никчемного бывшего мужа. Единственный шанс героини — найти Санта-Клауса (Динклейдж) и убедить его дать показания на слушании по делу о разводе.