Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дженнифер Энистон снимется в рождественской комедии со звездой «Игры престолов»

Уже известна дата выхода фильма
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Дженнифер Энистон захотела помочь Селене Гомес организовать свадьбу
Дженнифер Энистон захотела помочь Селене Гомес организовать свадьбуИсточник: www_gazeta_ru

Дженнифер Энистон сыграет главную роль в рождественской комедии «Непослушная». Вместе с 57-летней актрисой на экране появится звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж. Об этом сообщает Deadline.

Сюжет ленты разворачивается вокруг женщины по имени Мэллори (Энистон), которая хочет отнять опеку над сыном у ее никчемного бывшего мужа. Единственный шанс героини — найти Санта-Клауса (Динклейдж) и убедить его дать показания на слушании по делу о разводе.

Режиссером фильма выступит Оливия Уайлд, чей предыдущий фильм «Приглашение» получил высокие отзывы критиков. Сценарий написал Джимми Уорден («Ночь с психопатом»).

Студия Universal выпустит картину 5 ноября 2027 года. Производством занимается компания LuckyChap.

Ранее Дженнифер Энистон трогательно попрощалась с сериалом «Утреннее шоу».