Дженнифер Энистон сыграет главную роль в рождественской комедии «Непослушная». Вместе с 57-летней актрисой на экране появится звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж. Об этом сообщает Deadline.
Сюжет ленты разворачивается вокруг женщины по имени Мэллори (Энистон), которая хочет отнять опеку над сыном у ее никчемного бывшего мужа. Единственный шанс героини — найти Санта-Клауса (Динклейдж) и убедить его дать показания на слушании по делу о разводе.
Режиссером фильма выступит Оливия Уайлд, чей предыдущий фильм «Приглашение» получил высокие отзывы критиков. Сценарий написал Джимми Уорден («Ночь с психопатом»).
Студия Universal выпустит картину 5 ноября 2027 года. Производством занимается компания LuckyChap.
Ранее Дженнифер Энистон трогательно попрощалась с сериалом «Утреннее шоу».