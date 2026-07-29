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Ника Здорик показала фигуру в бикини и раскрыла секрет преображения

Актриса показала фигуру в откровенном бикини
Ника Здорик на премии ИРИ, фото: пресс-служба
Ника Здорик на премии ИРИ, фото: пресс-служба

Звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик устроила фотосессию в крошечном бикини и показала результат упорной работы над собой. Актриса отдыхает в Турции и во время морской прогулки на яхте не упустила возможности запечатлеть свою фигуру. Получившиеся кадры она опубликовала в соцсети.

Ника Здорик / фото: соцсети
Ника Здорик / фото: соцсети

«Спасибо, друзья, за комплименты. Это не генетика и не чудо. Это мои труды за последние несколько месяцев», — призналась артистка.

В комментариях знаменитость раскрыла секрет своего преображения. Она тщательно следила за питанием, полностью отказалась от сладкого и регулярно занималась спортом. Здорик поставила перед собой четкую цель и смогла воплотить желание быть в лучшей форме.

Ранее Ника Здорик поделилась подробностями личной жизни.