Звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик устроила фотосессию в крошечном бикини и показала результат упорной работы над собой. Актриса отдыхает в Турции и во время морской прогулки на яхте не упустила возможности запечатлеть свою фигуру. Получившиеся кадры она опубликовала в соцсети.