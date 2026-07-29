Звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик устроила фотосессию в крошечном бикини и показала результат упорной работы над собой. Актриса отдыхает в Турции и во время морской прогулки на яхте не упустила возможности запечатлеть свою фигуру. Получившиеся кадры она опубликовала в соцсети.
«Спасибо, друзья, за комплименты. Это не генетика и не чудо. Это мои труды за последние несколько месяцев», — призналась артистка.
В комментариях знаменитость раскрыла секрет своего преображения. Она тщательно следила за питанием, полностью отказалась от сладкого и регулярно занималась спортом. Здорик поставила перед собой четкую цель и смогла воплотить желание быть в лучшей форме.
Ранее Ника Здорик поделилась подробностями личной жизни.