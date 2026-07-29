Кирилл Сафонов рассказал о возвращении в Израиль: «Вторая ночь без сна»

«Вторая ночь без сна, а завтра утром — работа. Видимо, ответственность еще в Нью‑Йорке, а тело уже вернулось домой. Но и у этой бессонницы есть свои плюсы. Тишина. И у меня есть возможность в этой тишине сказать вам спасибо. За ту любовь, за те слова, за ту теплоту, которой вы окружили меня и мою дочь в день ее рождения. Это очень приятно. Пойду пытаться договориться со своим организмом», — написал артист.