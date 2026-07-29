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Моряк назвала роль Элен Курагиной самой сложной в карьере: «Меня охватил ужас»

Актриса рассказала о первой отрицательной роли в своей жизни
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Елизавета Моряк на съемках фильма «Война и мир» / фото: соцсети
Елизавета Моряк на съемках фильма «Война и мир» / фото: соцсети

Елизавета Моряк рассказала о съемках в новой экранизации романа Толстого «Война и мир», которую поставил ее муж Сарик Андреасян. Актриса, сыгравшая в фильме роль Элен Курагиной, призналась в своем блоге, что эта работа стала для нее самой сложной в карьере.

«Когда я впервые прочитала сценарий „Войны и мира“, меня охватил ужас. Не от масштаба съемок или костюмов. А от того, что мне предстояло сыграть Элен Курагину», — поделилась Моряк.

Елизавета Моряк и Матвей Лыков на съемках фильма «Война и мир»
Елизавета Моряк и Матвей Лыков на съемках фильма «Война и мир»

Актриса отметила, что всегда воплощала светлых, жертвенных или хотя бы понятных героинь, которым хочется сочувствовать. Элен же, по ее словам, — совершенная красота, за которой нет ничего, кроме пустоты.

«Первая отрицательная роль в моей жизни. И она же — самая сложная», — написала исполнительница.

Однако актриса призналась, что благодарна судьбе за этот вызов: «Играть добро — легко. Играть зло — ответственно. Но играть отсутствие души — это прыжок в бездну».

В фильме «Война и мир» роль Андрея Болконского исполнил Станислав Бондаренко, Пьера Безухова сыграл Николай Шрайбер. В роли Наташи Ростовой снялась Полина Гухман.

Съемки картины уже завершены. «Война и мир» выйдет на экраны российских кинотеатров 18 февраля 2027 года.