Вера Глаголева скончалась в 2017 году в возрасте 62 лет в Германии от рака желудка. Несмотря на тяжелое состояние, она была рядом с дочерью на ее свадьбе с Александром Овечкиным, что Анастасия не раз вспоминала в своих интервью и публикациях.