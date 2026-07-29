32‑летняя супруга хоккеиста Александра Овечкина, Анастасия Шубская, поделилась кадрами новой фотосессии и сравнила себя со своей покойной матерью — актрисой Верой Глаголевой. В соцсети она опубликовала коллаж с собственным снимком и архивной фотографией Глаголевой, отметив сходство с матерью:
«Глаза у меня явно папины, но, мне кажется, здесь я похожа на маму», — написала Шубская в подписи к посту.
Анастасия Шубская — дочь народной любимицы советского и российского кино Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского. У нее есть две сестры — Анна и Мария Нахапетовы, дочери актрисы от брака с режиссером Родионом Нахапетовым.
В августе 2016 года Шубская вышла замуж за звезду НХЛ и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В браке у пары родились двое сыновей: семилетний Сергей и шестилетний Илья.
Ранее Анастасия активно пробовала себя в моделинге, участвовала в съемках для глянца и различных брендов, однако в последние годы сосредоточилась на семье и развитии собственного косметического бренда Fane.
Вера Глаголева дебютировала в кино в 1975 году в фильме «На край света» режиссера Родиона Нахапетова. Потом были роли в картинах «Не стреляйте в белых лебедей», «Торпедоносцы», «Выйти замуж за капитана» и других проектах, сделавших ее одной из самых узнаваемых актрис своего поколения.
Вера Глаголева скончалась в 2017 году в возрасте 62 лет в Германии от рака желудка. Несмотря на тяжелое состояние, она была рядом с дочерью на ее свадьбе с Александром Овечкиным, что Анастасия не раз вспоминала в своих интервью и публикациях.