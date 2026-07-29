Раскрыта реакция Тома Круза на решение дочери сменить фамилию

Источник, близкий к семье, рассказал RadarOnline, что Том Круз тяжело переживает решение дочери. Актер понимает: Сури уже взрослая и имеет право распоряжаться своей жизнью. Но тот факт, что его фамилия исчезла из официальных бумаг, стал для него эмоциональным ударом.