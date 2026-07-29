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Раскрыта реакция Тома Круза на решение дочери сменить фамилию

Инсайдер рассказал, как актер воспринял новость о том, что дочь отказалась от его фамилии
Том Круз
Том КрузИсточник: Legion-Media.ru

20-летняя Сури, дочь Тома Круза и Кэти Холмс, официально отказалась от фамилии знаменитого отца. Теперь в документах девушка значится как Сури Ноэль — она взяла второе имя своей матери.

Источник, близкий к семье, рассказал RadarOnline, что Том Круз тяжело переживает решение дочери. Актер понимает: Сури уже взрослая и имеет право распоряжаться своей жизнью. Но тот факт, что его фамилия исчезла из официальных бумаг, стал для него эмоциональным ударом.

Сури Круз
Сури КрузИсточник: Legion-Media.ru

«Он никогда не думал, что все зайдет так далеко», — отметил инсайдер. По словам источника, Круз по-прежнему сильно переживает за дочь и надеется на восстановление отношений в будущем.

Как пишет RadarOnline, Сури зарегистрировалась для участия в выборах в Пенсильвании именно под именем Сури Ноэль. В этом штате избиратели обязаны указывать официальные имена, что подтверждает: смена фамилии прошла на юридическом уровне. Девушка и раньше использовала фамилию Ноэль.

В июне 2024 года ее так представили в программе выпускной церемонии нью-йоркской школы исполнительских искусств LaGuardia. Сейчас Сури учится в Университете Карнеги — Меллон в Пенсильвании и ведет достаточно закрытый образ жизни.

Ранее экс-жена Тома Круза вышла в свет с новым бойфрендом.