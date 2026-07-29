Раскрыта реакция Тома Круза на решение дочери сменить фамилию

20-летняя Сури, дочь Тома Круза и Кэти Холмс, официально отказалась от фамилии знаменитого отца. Теперь в документах девушка значится как Сури Ноэль — она взяла второе имя своей матери.
Источник, близкий к семье, рассказал RadarOnline, что Том Круз тяжело переживает решение дочери. Актер понимает: Сури уже взрослая и имеет право распоряжаться своей жизнью. Но тот факт, что его фамилия исчезла из официальных бумаг, стал для него эмоциональным ударом.
«Он никогда не думал, что все зайдет так далеко», — отметил инсайдер. По словам источника, Круз по-прежнему сильно переживает за дочь и надеется на восстановление отношений в будущем.
Как пишет RadarOnline, Сури зарегистрировалась для участия в выборах в Пенсильвании именно под именем Сури Ноэль. В этом штате избиратели обязаны указывать официальные имена, что подтверждает: смена фамилии прошла на юридическом уровне. Девушка и раньше использовала фамилию Ноэль.
В июне 2024 года ее так представили в программе выпускной церемонии нью-йоркской школы исполнительских искусств LaGuardia. Сейчас Сури учится в Университете Карнеги — Меллон в Пенсильвании и ведет достаточно закрытый образ жизни.
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