В 2025 году Маколей Калкин признавался, что готов вернуться к съемкам в «Один дома». Актер видел своего повзрослевшего героя таким: «Я либо вдовец, либо разведен. Воспитываю ребенка и все такое. Я очень много работаю и не уделяю ему достаточно внимания, и однажды он так сильно обижается, что выставляет меня из собственного дома».