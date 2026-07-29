Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Disney обсуждает с Маколеем Калкиным возвращение в новую часть «Один дома»

45-летний актер не против вернуться к роли Кевина Маккалистера
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Маколей Калкин
Маколей КалкинИсточник: Legion-Media.ru

Walt Disney Studios рассматривает возможность возрождения культовой семейной франшизы «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли. Журналист издания Puck Мэтт Беллони в подкасте The Town рассказал, что студия уже провела встречу с актером и обсуждала с ним потенциальное продолжение. Об этом сообщает «БК медиа».

По информации инсайдера, Disney готова позволить 45-летнему актеру реализовать собственный «проект мечты» при условии его возвращения к роли Кевина Маккалистера. Беллони также отметил, что у компании уже есть «очень хорошая идея» для перезапуска франшизы — это подтверждают сразу несколько источников внутри медиагиганта.

Маколей Калкин в фильме «Один дома 2»
Маколей Калкин в фильме «Один дома 2»Источник: Legion-Media.ru

В 2025 году Маколей Калкин признавался, что готов вернуться к съемкам в «Один дома». Актер видел своего повзрослевшего героя таким: «Я либо вдовец, либо разведен. Воспитываю ребенка и все такое. Я очень много работаю и не уделяю ему достаточно внимания, и однажды он так сильно обижается, что выставляет меня из собственного дома».

В первых двух частях — «Один дома» и «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» — юный Кевин Маккалистер в одиночку противостоит паре незадачливых грабителей, используя хитроумные ловушки и подручные средства, чтобы защитить свой дом.

Ранее Маколей Калкин рассказывал о своем опыте отцовства.