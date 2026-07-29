Walt Disney Studios рассматривает возможность возрождения культовой семейной франшизы «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли. Журналист издания Puck Мэтт Беллони в подкасте The Town рассказал, что студия уже провела встречу с актером и обсуждала с ним потенциальное продолжение. Об этом сообщает «БК медиа».
По информации инсайдера, Disney готова позволить 45-летнему актеру реализовать собственный «проект мечты» при условии его возвращения к роли Кевина Маккалистера. Беллони также отметил, что у компании уже есть «очень хорошая идея» для перезапуска франшизы — это подтверждают сразу несколько источников внутри медиагиганта.
В 2025 году Маколей Калкин признавался, что готов вернуться к съемкам в «Один дома». Актер видел своего повзрослевшего героя таким: «Я либо вдовец, либо разведен. Воспитываю ребенка и все такое. Я очень много работаю и не уделяю ему достаточно внимания, и однажды он так сильно обижается, что выставляет меня из собственного дома».
В первых двух частях — «Один дома» и «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» — юный Кевин Маккалистер в одиночку противостоит паре незадачливых грабителей, используя хитроумные ловушки и подручные средства, чтобы защитить свой дом.
Ранее Маколей Калкин рассказывал о своем опыте отцовства.