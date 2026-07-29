18-летняя модель примерила несколько образов. В кадре она появилась в платьях и юбках с цветочным принтом, а также в шубах и жакетах. В руках Сандей Роуз держала бархатные сумки. Стилисты сделали ей легкий макияж и распустили волосы. Съемка проходила на траве в лесу. Вместе с дочерью Кидман в кампании снялись Дрю Кэмпбелл и Лаура Кайзер.