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18-летняя дочь Николь Кидман снялась для рекламы Dior

Дочь актрисы Кидман Сандей Роуз стала лицом рекламной кампании модного бренда
Николь Кидман и Сандэй Роуз Кидман-Урбан
Николь Кидман и Сандэй Роуз Кидман-УрбанИсточник: Legion-Media.ru

Сандей Роуз, дочь голливудской актрисы Николь Кидман, стала лицом новой рекламной кампании Dior. Девушка представила осенне-зимнюю коллекцию модного дома на 2026/2027 год. Снимки она опубликовала в своем блоге.

Сандэй Роуз
Сандэй РоузИсточник: Соцсети

18-летняя модель примерила несколько образов. В кадре она появилась в платьях и юбках с цветочным принтом, а также в шубах и жакетах. В руках Сандей Роуз держала бархатные сумки. Стилисты сделали ей легкий макияж и распустили волосы. Съемка проходила на траве в лесу. Вместе с дочерью Кидман в кампании снялись Дрю Кэмпбелл и Лаура Кайзер.

Сандэй Роуз
Сандэй РоузИсточник: Соцсети

Ранее Николь Кидман отметила день рождения сестры на яхте.