Сандей Роуз, дочь голливудской актрисы Николь Кидман, стала лицом новой рекламной кампании Dior. Девушка представила осенне-зимнюю коллекцию модного дома на 2026/2027 год. Снимки она опубликовала в своем блоге.
18-летняя модель примерила несколько образов. В кадре она появилась в платьях и юбках с цветочным принтом, а также в шубах и жакетах. В руках Сандей Роуз держала бархатные сумки. Стилисты сделали ей легкий макияж и распустили волосы. Съемка проходила на траве в лесу. Вместе с дочерью Кидман в кампании снялись Дрю Кэмпбелл и Лаура Кайзер.
Ранее Николь Кидман отметила день рождения сестры на яхте.