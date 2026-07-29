Наталья Бондарчук сняла фильм к столетию своей матери, актрисы Инны Макаровой

«Моя мама родилась 28 июля в городе Тайга, Сибирского края. Жила в Новосибирске, а когда захотела учиться, то поехала в город Алма-Ата. Во время войны там она поступила во ВГИК, потому что институт эвакуировали туда, а потом уже поехала учиться в Москву к Сергею Аполлинариевичу Герасимову», — поделилась она.