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Наталья Бондарчук сняла фильм к столетию своей матери, актрисы Инны Макаровой

Кинорежиссер Бондарчук призналась, что сняла фильм о своей матери
Наталья Бондарчук
Наталья БондарчукИсточник: Legion-Media.ru

Заслуженная артистка РСФСР, кинорежиссер Наталья Бондарчук призналась, что только что закончила работать над фильмом к столетию своей матери, Инны Макаровой. Об этом она рассказала в интервью Pravda.Ru.

«Моя мама родилась 28 июля в городе Тайга, Сибирского края. Жила в Новосибирске, а когда захотела учиться, то поехала в город Алма-Ата. Во время войны там она поступила во ВГИК, потому что институт эвакуировали туда, а потом уже поехала учиться в Москву к Сергею Аполлинариевичу Герасимову», — поделилась она.

Инна Макарова в фильме «Русское поле»
Инна Макарова в фильме «Русское поле»Источник: Legion-Media.ru

По ее словам, это нашло отражение в ее документальном фильме, который получил название «Дорогой наш человек». Режиссер отметила, что она снимала его в Петербурге, а также в городе Касимов, где уже открылась часть экспозиции дома Инны Макаровой.