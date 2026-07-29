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Эксперт Брычкин заявил о росте продаж поэмы «Одиссея» на 198%

Это связано с релизом одноименного фильма Кристофера Нолана, пояснил генеральный директор сети «Читай-город»
Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Продажи поэмы Гомера «Одиссея» в сети книжных магазинов «Читай-город» выросли на 198% по сравнению с летом 2025 года. Это произошло на фоне релиза одноименного фильма Кристофера Нолана, сообщил ТАСС генеральный директор сети Александр Брычкин.

«Федеральная сеть книжных магазинов “Читай-город” подвела итоги продаж произведений Гомера после выхода экранизации “Одиссея”. По сравнению с летом 2025 года продажи книг “Одиссеи” в штуках выросли на 198%, а суммарные продажи всего античного автора выросли на 125%» — сказал он.

Картина «Одиссея» вышла в мировой прокат 17 июля. За первый уикенд фильм заработал $264,1 млн, став лучшей картиной в карьере режиссера по кассовым сборам. Роли в ней сыграли актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и другие. «Одиссея» рассказывает о путешествии царя Итаки, который после Троянской войны пытается вернуться домой к жене Пенелопе, преодолевая гнев богов и природную стихию, а также встречаясь с мифическими чудовищами.