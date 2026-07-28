Дочь Синди Кроуфорд вышла в свет с сыном Ричарда Гира

Ричард Гир и Синди Кроуфорд, напомним, были в отношениях. Они встретились в 1988 году на вечеринке, когда ей был 21 год, а ему — 38 лет. Поженились тайком 12 декабря 1991 года в Лос‑Анджелесе, устроив скромную церемонию с кольцами из фольги. Расстались влюблённые, как позже рассказывали инсайдеры, из‑за большой разницы в возрасте и разных взглядов на жизнь.