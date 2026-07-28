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Дочь Синди Кроуфорд вышла в свет с сыном Ричарда Гира

25‑летний сын Ричарда Гира и 24‑летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд моментально приковали к себе взгляды
Кайя Гербер и Гомер Гир
Кайя Гербер и Гомер ГирИсточник: Legion-Media

На премьере сериала «Осколки» в Лос‑Анджелесе главным событием вечера стал совместный выход Гомера Гира и Кайи Гербер — наследников двух культовых звезд. 25‑летний сын Ричарда Гира и 24‑летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд моментально приковали к себе взгляды публики и фотографов.

Кайя Гербер и Гомер Гир
Кайя Гербер и Гомер ГирИсточник: Legion-Media

В центре сюжета «Осколков» — мрачная история, которая разворачивается в элитной лос‑анджелесской школе начала 1980‑х. Серийный убийца по прозвищу «Траулер» охотится на подростков из богатых семей. Гир‑младший играет Роберта Мэллори, загадочного новенького, чьё появление совпадает с серией жестоких преступлений. Кайя Гербер предстаёт в образе школьницы по имени Сьюзан Рейнольдс.

Кадр из сериала «Осколки»
Кадр из сериала «Осколки»

Ричард Гир и Синди Кроуфорд, напомним, были в отношениях. Они встретились в 1988 году на вечеринке, когда ей был 21 год, а ему — 38 лет. Поженились тайком 12 декабря 1991 года в Лос‑Анджелесе, устроив скромную церемонию с кольцами из фольги. Расстались влюблённые, как позже рассказывали инсайдеры, из‑за большой разницы в возрасте и разных взглядов на жизнь.