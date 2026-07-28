Меньшова в день 57-летия показала фото родителей: «Впервые без папы и мамы»

«Это очень странное чувство. Но мне спокойно. Они живы в нашей памяти, в своих делах, которые все еще важны для многих людей… Спасибо вам, мои дорогие, за то, что я появилась на этот свет. И за все, что вы хотели и смогли мне дать. Я давно уже взрослая. И я справляюсь. И очень вас люблю!» — написала журналистка.