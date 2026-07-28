Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Меньшова в день 57-летия показала фото родителей: «Впервые без папы и мамы»

В свой день рождения телеведущая вспомнила знаменитых родителей
Юлия Меньшова и Вера Алентова
Юлия Меньшова и Вера АлентоваИсточник: Legion-Media.ru

28 июля Юлия Меньшова принимает поздравления с 57-летием. Этот день рождения стал для нее первым, который она встретила без родителей — Владимира Меньшова и Веры Алентовой. В своем личном блоге телеведущая опубликовала архивное фото отца и матери.

«Это очень странное чувство. Но мне спокойно. Они живы в нашей памяти, в своих делах, которые все еще важны для многих людей… Спасибо вам, мои дорогие, за то, что я появилась на этот свет. И за все, что вы хотели и смогли мне дать. Я давно уже взрослая. И я справляюсь. И очень вас люблю!» — написала журналистка.

Владимир Меньшов и Вера Алентова с дочерью, фото: соцсети
Владимир Меньшов и Вера Алентова с дочерью, фото: соцсети

Потеря обоих родителей стала для Юлии тяжелым ударом. Режиссер Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года на 82-м году жизни из-за последствий коронавируса. Вера Алентова ушла из жизни в декабре 2025 года на 84-м году — причиной смерти стал острый инфаркт миокарда.