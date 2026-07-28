В акции «Ночь кино 2026» примут участие более 60 стран

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Более 60 стран примут участие во всероссийской акции «Ночь кино — 2026», которая пройдет на более чем 5 тыс. площадках по всей России. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем канале в «Максе».
«Яркий праздник отечественного кинематографа пройдет при поддержке Минкультуры России уже в 11-й раз и по традиции будет приурочен ко Дню российского кино. Акция, организованная “Роскино” и Фондом кино, состоится в последнюю субботу лета — 29 августа. В этом году она охватит более 5 тысяч площадок по всей России и свыше 60 стран», — написала министр.
Она уточнила, что все желающие смогут бесплатно посмотреть на большом экране новинки российского кино. Среди них — историческая драма «Ангелы Ладоги», семейные киноленты «Буратино» и «Чебурашка 2», а также военная картина «Малыш». Во многих городах помимо кинопоказов пройдут концерты, выставки, викторины и мастер-классы.
«Мероприятия юбилейной, десятой “Ночи кино” в 2025 году посетили около 830 тысяч человек в России и 37 странах. Очень важно, что с каждым годом география акции расширяется», — резюмировала Любимова, пожелав всем приятного просмотра.