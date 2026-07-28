В акции «Ночь кино 2026» примут участие более 60 стран

«Яркий праздник отечественного кинематографа пройдет при поддержке Минкультуры России уже в 11-й раз и по традиции будет приурочен ко Дню российского кино. Акция, организованная “Роскино” и Фондом кино, состоится в последнюю субботу лета — 29 августа. В этом году она охватит более 5 тысяч площадок по всей России и свыше 60 стран», — написала министр.