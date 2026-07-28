Ариана Гранде объявила войну хакерам после массовой утечки неизданной музыки

Согласно материалам дела, утечки неопубликованных материалов происходят с момента дебюта певицы в 2011 году. В 2019 году злоумышленники получили доступ к учетной записи Dropbox фотографа, сотрудничавшего с Гранде, а год спустя взломали мобильное устройство одного из продюсеров, похитив мастер-записи, демоверсии и видео со студийных сессий. Только в 2023 году хакеры получили доступ к 45 неизданным композициям певицы и опубликовали их в сети.