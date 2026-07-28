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Бывшая жена Брэда Питта задумалась о новой свадьбе

Daily Mail: Дженнифер Энистон обсуждает помолвку с Джимом Кертисом
Дженнифер Энистон захотела помочь Селене Гомес организовать свадьбу
Дженнифер Энистон захотела помочь Селене Гомес организовать свадьбуИсточник: www_gazeta_ru

Бывшая жена актера Брэда Питта Дженнифер Энистон задумалась о новой свадьбе. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на собственный источник.

Недавно Энистон и ее партнер, коуч Джим Кертис, отпраздновали первую годовщину отношений. В беседе с изданием инсайдер заявил, что пара обсуждает помолвку по инициативе мужчины, поскольку планирует совместное будущее. Помолвка, уточнил собеседник издания, не удивит людей из окружения пары.

Дженнифер Энистон и Джим Кертис / фото: соцсети
Дженнифер Энистон и Джим Кертис / фото: соцсети

Источник остался анонимным, подтверждения грядущей помолвки от Энистон, Кертиса или их представителей не поступало.

Энистон была замужем за Брэдом Питтом с 2000 года до их развода в 2005 году. В 2015 году она вышла замуж за актера Джастина Теру, а в 2018 году они объявили о расставании.

20 февраля папарацци засняли Дженнифер Энистон и Джима Кертиса во время совместного просмотра недвижимости в элитном доме на Манхэттене. По информации журналистов Page Six, в здании выставлены на продажу несколько квартир.