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Михаил Ефремов может зарабатывать больше миллиона в неделю

Продюсер Рудченко: Ефремов может получать 250 тысяч рублей за съемочный день
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Заслуженный артист России Михаил Ефремов может получать больше миллиона рублей за неделю съемок. Такой вывод можно сделать из оценки гонорара, которую приводит продюсер Павел Рудченко в комментарии aif.ru.

Ранее стало известно, что 62-летний Ефремов сыграет главную роль в фильме «Отец. Еще отец» вместе с Данилой Козловским.

«Сказать сложно, о какой цифре они могли договориться. Но его уровень актеров, я думаю, вполне может получать от 250 тысяч рублей за съемочный день», — говорит Рудченко.

Продюсер считает, что Ефремов после возвращения из колонии давно вернулся в творческую форму.

Также в картине «Отец. Еще отец» сыграют Анна Чиповская, Павел Деревянко, Ирина Безрукова. Общий бюджет производства оценивается в 130 миллионов рублей, а на продвижение планируется потратить еще порядка 70 миллионов рублей.

По сюжету московский педагог (Козловский) приезжает в Елец для постановки провального спектакля в местном драмтеатре. Однако он узнает, что худрук труппы (Ефремов) является его биологическим отцом, с которым герой ранее не встречался.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. В марте 2025-го артист вышел по УДО. 4 сентября Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова.