Агата Муцениеце высказалась о внешности в юности фразой «это выглядело кринжово»

В то же время Муцениеце заявила, что все же окружающие отмечали ее привлекательную внешность. «Я в это поверила. Я сравнивала себя со звездами — с Анджелиной Джоли, с Кирой Найтли. Я спрятала себя среди моделей — найдите мою фотографию. Один типаж. Ирина Шейк туда же. Адриана Лима», — пояснила звезда.