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Агата Муцениеце высказалась о внешности в юности фразой «это выглядело кринжово»

Актриса призналась, что в юные годы не всегда чувствовала себя красивой
Агата Муцениеце на премии «ТЭФИ 2026», фото: пресс-служба
Агата Муцениеце на премии «ТЭФИ 2026», фото: пресс-служба

Актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце высказалась о внешности в юности фразой «это выглядело кринжово». Воспоминаниями на данную тему она поделилась в подкасте «Простое наблюдение».

Знаменитость призналась, что в юные годы не всегда чувствовала себя красивой, но при этом хотела всем нравиться. По этой причине она постоянно искала гармонию с собой и выбирала экстравагантные образы.

Агате Муцениеце в сериале «Закрытая школа»
Агате Муцениеце в сериале «Закрытая школа»

«Я помню момент, когда иду по улице и считаю, сколько людей на меня обернулось. Думаю, что со стороны это выглядело кринжово. Я шла модельной походкой. Но мне казалось, что я очень красивая, поэтому на меня оборачиваются», — рассказала артистка.

В то же время Муцениеце заявила, что все же окружающие отмечали ее привлекательную внешность. «Я в это поверила. Я сравнивала себя со звездами — с Анджелиной Джоли, с Кирой Найтли. Я спрятала себя среди моделей — найдите мою фотографию. Один типаж. Ирина Шейк туда же. Адриана Лима», — пояснила звезда.