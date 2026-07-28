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В нарядах Зендаи для пресс-тура «Человек-паук: Новый день» разглядели тайный смысл

Фанаты разглядели в нарядах актрисы для тура нового фильма отсылку на траур
Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Фанаты разглядели тайный смысл в нарядах американской актрисы Зендаи для пресс-тура фильма «Человек-паук: Новый день». Видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) блогерши, страница которой насчитывает девять тысяч подписчиков. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Инфлюэнсерша заметила, что для выхода в свет Зендая в основном выбирала наряды черного цвета. По мнению автора публикации, это отсылка к трагической судьбе ее героини Эм-Джей.

Зендая
ЗендаяИсточник: Соцсети

Также блогерша отметила белое платье знаменитости, в котором она пришла на премьеру фильма в Китае. Она объяснила, что этот цвет в китайской культуре символизирует траур, пустоту и переход души в иной мир.

Ролик набрал 422 тысячи просмотров и почти 30 тысяч лайков. Многие фанаты предположили, что в конце фильма зрители столкнутся с его душераздирающим финалом: «Я думаю, что Человек-паук умрет», «Мне кажется, что Эм-Джей может оказаться злодейкой», «Я буду плакать, если что-то случится с Эм-Джей», «Может, она носит черное, потому что оплакивает свою любовь?», «Черный цвет также может быть отсылкой к Веному».

Ранее Зендая в «паучьем» образе появилась с Томом Холландом на премьере в Голливуде.