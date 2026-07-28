В нарядах Зендаи для пресс-тура «Человек-паук: Новый день» разглядели тайный смысл

Ролик набрал 422 тысячи просмотров и почти 30 тысяч лайков. Многие фанаты предположили, что в конце фильма зрители столкнутся с его душераздирающим финалом: «Я думаю, что Человек-паук умрет», «Мне кажется, что Эм-Джей может оказаться злодейкой», «Я буду плакать, если что-то случится с Эм-Джей», «Может, она носит черное, потому что оплакивает свою любовь?», «Черный цвет также может быть отсылкой к Веному».