На фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово» Филипп Киркоров рассказал ТВ Mail о своей роли в новогодней комедии ТНТ «Очень сказочные дела». Певец сыграет Кощея Бессмертного с отсылкой на злодея из сериала Netflix «Очень странные дела».
По словам артиста, его герой куда глубже, чем принято думать. «Кощей Бессмертный — это трагическая фигура нашего фольклорного эпоса. Это не чудовище, не злодей», — объяснил Киркоров. Персонаж получился «милым» и, по его же описанию, «очень любит себя любимого».
В роли Киркоров увидел личный подтекст. «Я всю жизнь и был Кощеем, только без второго слога — без Бессмертного», — признался он. И добавил с иронией: «Я смертен, к сожалению... Наверное, я больше Карабас-Барабас». Связь с персонажем певец назвал «кармической, но не внешней» — хотя заметил, что Кощей «такой же худой, как и я сейчас».
Помимо Киркорова, в «Очень сказочных делах» снялась его протеже Маргарита Овсянникова (Margo). Детали ее роли артист держит в секрете, пообещав лишь, что появление певицы на экране станет «настоящим шоком» для зрителей.
Фильм-пародия выйдет в прокат 13 ноября 2026 года.
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