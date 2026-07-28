В роли Киркоров увидел личный подтекст. «Я всю жизнь и был Кощеем, только без второго слога — без Бессмертного», — признался он. И добавил с иронией: «Я смертен, к сожалению... Наверное, я больше Карабас-Барабас». Связь с персонажем певец назвал «кармической, но не внешней» — хотя заметил, что Кощей «такой же худой, как и я сейчас».